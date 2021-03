Alda D’Eusanio querelata da Adriano Aragozzini per via delle sue illazioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Adriano Aragozzini querela Alda D’Eusanio Non sono state settimane semplici per Alda D’Eusanio. Come sappiamo la giornalista nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5, durata solo una settimana, ha fatto gravi illazioni su alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Dopo aver lanciato gravissime accuse su Laura Pausini e sul L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 8 marzo 2021)querelaNon sono state settimane semplici per. Come sappiamo la giornalista nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5, durata solo una settimana, ha fatto gravisu alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Dopo aver lanciato gravissime accuse su Laura Pausini e sul L'articolo proviene da Novella 2000.

