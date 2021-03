8 marzo: in FVG positività su tamponi molecolari a 8,8% e rapidi a 11,58% (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.817 tamponi molecolari sono stati rilevati 319 nuovi contagi con una percentuale di positività del 11,32%. Sono inoltre 729 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi (13,17%). I decessi registrati sono 19, mentre i ricoveri nelle terapie intensive sono 58 e quelli in altri reparti 457. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.929, con la seguente suddivisione territoriale: 657 a Trieste, 1.475 a Udine, 602 a Pordenone e 195 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.991, i clinicamente guariti 2.207, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 11.522. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 81.164 persone con la ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.817sono stati rilevati 319 nuovi contagi con una percentuale didel 11,32%. Sono inoltre 729 i testantigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi (13,17%). I decessi registrati sono 19, mentre i ricoveri nelle terapie intensive sono 58 e quelli in altri reparti 457. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.929, con la seguente suddivisione territoriale: 657 a Trieste, 1.475 a Udine, 602 a Pordenone e 195 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.991, i clinicamente guariti 2.207, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 11.522. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 81.164 persone con la ...

