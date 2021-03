8 marzo, Giornata delle donne: iniziative e messaggi per la parità di genere (Di lunedì 8 marzo 2021) #ChooseToChallenge è il tema della campagna per l’International Wowen’s Day 2021, la Giornata internazionale della donna, che dal sito IWD sta facendo il giro dei social network per ricordare come, si legge, “individualmente, siamo tutti responsabili dei nostri pensieri e delle nostre azioni, ogni giorno. Tutti possiamo scegliere di sfidare e denunciare pregiudizi e disuguaglianze di genere” e, “collettivamente, possiamo tutti contribuire a creare un mondo inclusivo. Dalla sfida arriva il cambiamento”. Una sfida raccolta da tutti, attraverso una serie di iniziative che dall’online, a causa della pandemia, riescono però a raggiungere la vita delle persone. A cominciare dallo sport dove – tra le tantissime iniziative – c’è quella della squadra dei San Francisco 49ers, squadra di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) #ChooseToChallenge è il tema della campagna per l’International Wowen’s Day 2021, lainternazionale della donna, che dal sito IWD sta facendo il giro dei social network per ricordare come, si legge, “individualmente, siamo tutti responsabili dei nostri pensieri enostre azioni, ogni giorno. Tutti possiamo scegliere di sfidare e denunciare pregiudizi e disuguaglianze di” e, “collettivamente, possiamo tutti contribuire a creare un mondo inclusivo. Dalla sfida arriva il cambiamento”. Una sfida raccolta da tutti, attraverso una serie diche dall’online, a causa della pandemia, riescono però a raggiungere la vitapersone. A cominciare dallo sport dove – tra le tantissime– c’è quella della squadra dei San Francisco 49ers, squadra di ...

mengonimarco : 8 marzo. Giornata internazionale della donna. Che sia un giorno di riflessione per noi maschi: domandiamo, osservia… - antoniospadaro : Importante! Il Primo ministro dell’Iraq dichiara il 6 marzo giornata nazionale della@tolleranza e della coesistenza… - Agenzia_Ansa : Cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella e il premier Draghi per la Giornata internazionale della donna.… - alby_esse : RT @__lindbergh: Italia, 8 marzo 2021. Giornata internazionale dei diritti delle donne. - Rosy_Miriam : RT @CagliariCalcio: Buon 8 marzo a tutte le donne! ?? Happy International Women’s Day! ?? Per celebrare la “Giornata internazionale dei dir… -