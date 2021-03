8 marzo 2021 | Giornata Internazionale delle donne tra la storia | scienza e il contributo contro la Covid

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 marzo 2021) La Festasi celebra l’8con il termine più corretto di. La suainizia nel primo decennio del ‘900 e culmina oggi, nel, a un anno dalla pandemia che ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo. E forse è proprio oggi che possiamo appurare di aver compiuto un passo avanti verso la parità, almeno in ambito scientifico. Tutto il mondo ha riconosciuto l’enormefemminile nell’affrontare e gestire il processo di guarigione dal virus che ha sconvolto l’umanità. Secondo dati dell’UNESCO Institute for Statistics, in tutto il mondo quasi il 30% dei ricercatori è donna. In Italia, su 136mila ricercatori, 47mila sono(circa il ...