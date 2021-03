VIDEO MotoGP, Fabio Quartararo: “All’inizio dei test ho faticato a trovare il feeling con la Yamaha, oggi molto meglio” (Di domenica 7 marzo 2021) Indicazioni utili e importanti. La seconda giornata di test sul tracciato di Losail (Qatar), riservata alle squadre del Mondiale 2021 di MotoGP, è stata importante per comprendere al meglio le moto e varare gli sviluppi futuri sulle stesse. Il migliore del turno è stato il francese della Yamaha Fabio Quartararo, che in sella alla M1 ufficiale ha ottenuto il crono di di 1:53.940, piazzandosi a sei decimi dal giro record firmato proprio da Marc Marquez. Il francese ha ammesso ai microfoni di Sky Sport di aver avuto un approccio problematico alla M1, ma oggi le risposte avute dal pacchetto sono state decisamente migliori: “Ieri non mi sentivo a mio agio con la Yamaha. Non era un problema legato alla moto, ma alla mia guida. oggi, invece, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Indicazioni utili e importanti. La seconda giornata disul tracciato di Losail (Qatar), riservata alle squadre del Mondiale 2021 di, è stata importante per comprendere alle moto e varare gli sviluppi futuri sulle stesse. Il migliore del turno è stato il francese della, che in sella alla M1 ufficiale ha ottenuto il crono di di 1:53.940, piazzandosi a sei decimi dal giro record firmato proprio da Marc Marquez. Il francese ha ammesso ai microfoni di Sky Sport di aver avuto un approccio problematico alla M1, male risposte avute dal pacchetto sono state decisamente migliori: “Ieri non mi sentivo a mio agio con la. Non era un problema legato alla moto, ma alla mia guida., invece, ...

