Udinese, Musso: «La mia parata più bella su Lautaro Martinez» (Di domenica 7 marzo 2021) Il portiere dell’Udinese Juan Musso ha raccontato che quella su Lautaro Martinez è stata la sua parata più difficile di questa stagione Il portiere dell’Udinese Juan Musso ha rilasciato un’intervista ad AM, inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport, raccontando quale sia stata la parata più difficile di questa stagione. parata – «Quella su Lautaro, contro l’Inter. Una soddisfazione enorme, come se avessi segnato un gol. Sono riuscito a leggere in anticipo la sua giocata ed è andata bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Il portiere dell’Juanha raccontato che quella suè stata la suapiù difficile di questa stagione Il portiere dell’Juanha rilasciato un’intervista ad AM, inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport, raccontando quale sia stata lapiù difficile di questa stagione.– «Quella su, contro l’Inter. Una soddisfazione enorme, come se avessi segnato un gol. Sono riuscito a leggere in anticipo la sua giocata ed è andata bene». Leggi su Calcionews24.com

