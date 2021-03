Travaglia-McDonald in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Stefano Travaglia affronta Mackenzie McDonald al primo turno dell’Atp 250 di Marsiglia. L’ascolano è pronto a debuttare nel torneo francese, cui sorteggio gli sorride: dall’altra parte della rete infatti trova il giocatore americano, numero 118 al mondo. La sfida andrà in scena martedì 9 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizione streaming tramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e l’americano. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Stefanoaffronta Mackenzieal primo turno dell’Atp 250 di. L’ascolano è pronto a debuttare nel torneo francese, cui sorteggio gli sorride: dall’altra parte della rete infatti trova il giocatore americano, numero 118 al mondo. La sfida andrà in scena martedì 9 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizionetramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e l’americano. SportFace.

