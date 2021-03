Tommaso Zorzi a Verissimo rivela: “Con chi non andrei a cena? Ruta nel lungo elenco” (Di domenica 7 marzo 2021) A distanza di pochi giorni dal suo trionfo al GF VIP, Tommaso Zorzi è tornato in Tv, per parlare della sua lunga esperienza nel reality show nel salotto di Verissimo (programma condotto da Silvia Toffanin), durante la puntata andata in onda ieri 6 marzo 2021. Tommaso Zorzi non ha risparmiato frecciatine ai suoi ex compagni d’avventura. Nel mirino dell’influencer milanese ci sono finite: Giulia Salemi, Guenda Gloria e Maria Teresa Ruta. Scopriamo nei dettagli cosa ha detto Tommy sui suoi ex coinquilini. Tommaso Zorzi nel salotto di Verissimo parla dei suoi ex compagni gieffini Tommaso Zorzi nel salotto della Toffanin ha esordito dicendo: “Quando sono uscito da qui ho visto alcune cose di Maria Teresa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 7 marzo 2021) A distanza di pochi giorni dal suo trionfo al GF VIP,è tornato in Tv, per parlare della sua lunga esperienza nel reality show nel salotto di(programma condotto da Silvia Toffanin), durante la puntata andata in onda ieri 6 marzo 2021.non ha risparmiato frecciatine ai suoi ex compagni d’avventura. Nel mirino dell’influencer milanese ci sono finite: Giulia Salemi, Guenda Gloria e Maria Teresa. Scopriamo nei dettagli cosa ha detto Tommy sui suoi ex coinquilini.nel salotto diparla dei suoi ex compagni gieffininel salotto della Toffanin ha esordito dicendo: “Quando sono uscito da qui ho visto alcune cose di Maria Teresa ...

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - Ilenia84672926 : @zorzi_gaia Ciaooooo Gaia sei la sorella di Tommaso Zorzi volevo un contatto tipo numero cellulare oltre che sui so… - boringdaysmood : RT @paccottigliapop: Oggi Twitter ci insegna che non puoi avere l’ansia se sei benestante e non puoi essere felice di due vittorie meritate… -