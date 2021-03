Napoli-Bologna, dove vederla. Gattuso vs Mihajlovic (Di domenica 7 marzo 2021) Al Maradona i partenopei provano a ripartire. I rossoblù cercano il blitz Napoli-Bologna, dove vederla Napoli-Bologna, dove vederla Napoli-Bologna, dove vederla – Al Diego Armando Maradona il Napoli riceve il Bologna nella speranza di battere ombre e sfiducia che troppo si sono concretizzate nel corso di questa stagione in chiaroscuro (diretta tv dalle 20:45 su Sky Sport canale 201, canale 252 e canale 251). La squadra ospite cerca un blitz per chiudere il periodo negativo che sta vivendo la formazione emiliana, provando a sorprendere i partenopei ancora condizionati dalle tante assenze ma confortati anche da qualche ritorno in squadra. Né Gennaro ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021) Al Maradona i partenopei provano a ripartire. I rossoblù cercano il blitz– Al Diego Armando Maradona ilriceve ilnella speranza di battere ombre e sfiducia che troppo si sono concretizzate nel corso di questa stagione in chiaroscuro (diretta tv dalle 20:45 su Sky Sport canale 201, canale 252 e canale 251). La squadra ospite cerca un blitz per chiudere il periodo negativo che sta vivendo la formazione emiliana, provando a sorprendere i partenopei ancora condizionati dalle tante assenze ma confortati anche da qualche ritorno in squadra. Né Gennaro ...

