Mafia | a Colonia la ‘Pizza Riina’ e ‘Cosa nostra’ | scoppia la polemica ‘Va boicottata’ Adnkronos 2

(Di domenica 7 marzo 2021) () – L’associazione ‘Nein Danke’ è nata nel 2007 dopo l’attentato di Duisburg, quando vennero uccise sei persone davanti a un ristorante italiano. Nel 2016 l’associazione diretta da Mattioli, che vive a Berlino, avviò una campagna di sensibilizzazione per evitare proprio l’utilizzo di parole “come ‘’, o ‘Il Padrino’ – racconta Mattioli – e abbiamo notato che l’uso di queste parole avviene sia in ambito italiano che tedesco, ma il significato è ben diverso. Perché se un italiano usa il nome del boss Riina per una pizza vuol dire qualcosa di completamente diverso rispetto all’uso che ne fa un tedesco. Perché i tedeschi fondamentalmente sono ignoranti in materia. C’è meno consapevolezza”. In quel contesto arrivarono “una ventina di segnalazioni” e “poi abbiamo fatto una mostra in ente di formazione a Berlino e in più ...

Adesso un nuovo caso, stavolta a Colonia. Con la Pizzeria Mafiosi', che si trova Am Rondorfer Pfad, 18. Ma non è l'unica, a Muhlheim an de Ruhr, ad esempio, si trova la Pizzeria 'Cosa nostra', ad ...(Adnkronos) - "In Germania abbiamo una crescita pazzesca - dice - c'è tanta gente che chiede come può partecipare all'associazione 'Mafia Nein Danke', ma siamo radicati in un contesto tedesco, facciam ...