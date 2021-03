LIVE Biathlon | Inseguimento donne Nove Mesto in DIRETTA | Eckhoff trionfa ancora | Vittozzi 27ma e Wierer 34ma male al poligono

(Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 16.00 12.30: Arrivano le azzurre al traguardo dopo una prestazione incolore:chiude inposizione a 2’41?4, mentreconclude inpiazza a 2’53?9. Per la sappadina 8 errori e l’altoatesina 9. Davvero anomalo questo riscontro per le azzurre (5 errori a terra), in attesa dell’arrivo di Michela Carrara. 12.28: Hanno completato la top-5 la svedese Persson a 30?9 e la tedesca Preuss a 35?8. Bene la Germania dunque con due atlete nelle prime cinque. 12.27:dunquein questo, dimostrandosi nettamente superiore soprattutto ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon

Tiril Eckhoff si conferma ad altissimo livello nelle sprint di questa stagione nel biathlon. Per la norvegese è arrivata la nona vittoria di questo anno agonistico, il quinto... LIVE - Segui la diretta scritta dell'inseguimento femminile di Nove Mesto, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.00 12.30: Arrivano le azzurre al traguardo dopo una prestazione incolore: Vittozzi chiude in 2...