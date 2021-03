LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Tamberi supera i 2.26 ed è in testa (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Salto veramente brutto da parte del tedesco Przybylko ai 2.26. Il teutonico si fa male dopo l’esecuzione alla caviglia destra. 12.19 Il belga Carmoy, dopo un paio di errori ai 2.23, effettua un grande salto alla misura dei 2.26. 12.16 CURVA MERAVIGLIOSA DI GIANMARCO Tamberi! Il capitano dell’Italia in questi Europei supera con margine i 2.26 e si issa nuovamente in prima posizione. 12.15 Nedasekau sfiora l’asticella e la fa vibrare, ma riesce comunque a superare la misura. Tocca ancora a Tamberi! 12.14 Si sale a quota 2.26: i primi due a saltare saranno Nedasekau e Tamberi. 12.12 L’ungherese Jankovics è il primo ad uscire di scena nella finale del salto in alto, non riuscendo a valicare la misura dei ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Salto veramente brutto da parte del tedesco Przybylko ai 2.26. Il teutonico si fa male dopo l’esecuzione alla caviglia destra. 12.19 Il belga Carmoy, dopo un paio di errori ai 2.23, effettua un grande salto alla misura dei 2.26. 12.16 CURVA MERAVIGLIOSA DI GIANMARCO! Il capitano dell’Italia in questicon margine i 2.26 e si issa nuovamente in prima posizione. 12.15 Nedasekau sfiora l’asticella e la fa vibrare, ma riesce comunque are la misura. Tocca ancora a! 12.14 Si sale a quota 2.26: i primi due a saltare saranno Nedasekau e. 12.12 L’ungherese Jankovics è il primo ad uscire di scena nella finale del salto in alto, non riuscendo a valicare la misura dei ...

