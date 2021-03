LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: inizia la finale di Gianmarco Tamberi! (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 Gianmarco Tamberi decide di entrare ai 2.23. Il bielorusso Nedasekau entrerà invece ai 2.19. La decisione del marchigiano è evidentemente improntata alla volontà di volare molto alto. 11.27 Tobia Bocchi sbaglia la ricorsa ed incappa in un salto nullo al terzo tentativo. 11.26 Viene presentata la finale del salto in alto: grandi aspettative per l’Italia con Gianmarco Tamberi! 11.24 Dario Dester si ferma ai 4.40 nel salto con l’asta. Di fatto le speranze di medaglia finiscono qui per il 21enne italiano. 11.22 Dario Dester sbaglia ancora ai 4.60 nel salto con l’asta valido per l’eptathlon. Le cose si farebbero complicate per l’azzurro in caso di triplo errore. 11.19 Colpo di scena nel salto con l’asta dell’eptathlon maschile: lo svizzero ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31Tamberi decide di entrare ai 2.23. Il bielorusso Nedasekau entrerà invece ai 2.19. La decisione del marchigiano è evidentemente improntata alla volontà di volare molto alto. 11.27 Tobia Bocchi sbaglia la ricorsa ed incappa in un salto nullo al terzo tentativo. 11.26 Viene presentata ladel salto in alto: grandi aspettative per l’Italia con11.24 Dario Dester si ferma ai 4.40 nel salto con l’asta. Di fatto le speranze di medaglia finiscono qui per il 21enne italiano. 11.22 Dario Dester sbaglia ancora ai 4.60 nel salto con l’asta valido per l’eptathlon. Le cose si farebbero complicate per l’azzurro in caso di triplo errore. 11.19 Colpo di scena nel salto con l’asta dell’eptathlon maschile: lo svizzero ...

Bussotti in pista oggi ai Campionati Europei. Live su Rai Sport Dal 4 al 7 marzo la città di Torun, in Polonia, ospiterà i Campionati Europei Indoor di Atletica Leggera. La squadra azzurra è già arrivata in ...

