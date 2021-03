Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 7 marzo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella ventesima puntata del 7 marzo 2021, tra gli altri ospiti di Camila Raznovich, il geologo Mario Tozzi, colonna portante del programma, l’alpinista Hervé Barmasse che racconterà le esplorazioni guidate da donne, l’architetto Carlo Ratti direttore del Senseable City Lab del Mit di Boston, lo scrittore Sebastiano Mauri che racconterà il suo viaggio in Amazzonia e la biologa marina Mariasole Bianco. Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 7 marzo 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella ventesimadel 7, tra gli altridi Camila Raznovich, il geologo Mario Tozzi, colonna portante del programma, l’alpinista Hervé Barmasse che racconterà le esplorazioni guidate da donne, l’architetto Carlo Ratti direttore del Senseable City Lab del Mit di Boston, lo scrittore Sebastiano Mauri che racconterà il suo viaggio in Amazzonia e la biologa marina Mariasole Bianco. Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. ...

Advertising

diVirgilioA : RT @calabriaonline: ?#BuonaDomenica viaggiatori da #Tropea, sulla #CostaDegliDei ???#ViboValentia Da oggi entra in sfida con altri borghi d… - glmarino71 : RT @calabriaonline: ?#BuonaDomenica viaggiatori da #Tropea, sulla #CostaDegliDei ???#ViboValentia Da oggi entra in sfida con altri borghi d… - PParaboni : RT @AtoutfranceIT: Live un servizio sulla Normandia con le spiagge di Le Havre . La luce del Nord della Francia su Rai 3 , Kilimangiaro . P… - PParaboni : RT @BarbaraLovato1: La città di Rouen in Normandia su Rai 3 , Kilimangiaro . La cattedrale dipinta da Claude Monet , potete rivedere… - MicheleM1988 : RT @calabriaonline: ?#BuonaDomenica viaggiatori da #Tropea, sulla #CostaDegliDei ???#ViboValentia Da oggi entra in sfida con altri borghi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Kilimangiaro Rai Borgo dei Borghi 2021, Campli candidata per l'Abruzzo Dopo la puntata di domenica 15 novembre, che ha visto protagonista proprio Campli all'interno della trasmissione di Rai 3 "Alle Falde del Kilimangiaro", da domani è possibile votare per eleggere il "...

Via alle votazioni per "Il Borgo dei Borghi", votiamo Trivento facciamo vincere il Molise Ricordiamo che la nota trasmissione Rai del programma Kilimangiaro condotto da Camilla Raznovich è stata a Trivento nel mese di ottobre 2020 ed è andata in onda con le riprese della troupe diretta ...

Il mondo attraverso la lente del "Kilimangiaro" RAI - Radiotelevisione Italiana Borgo dei Borghi 2021, Campli candidata per l’Abruzzo Si vota dal 7 al 21 marzo; voto gratuito ma serve accesso a RaiPlay. La fase conclusiva sarà in prima serata su Rai Tre domenica 4 aprile ...

"Borghi dei borghi", la Sicilia riprova a vioncere in tv con Geraci Sarà Geraci Siculo, borgo incastonato nel meraviglioso Parco delle Madonie,1077 metri di altezza, dominato dal Castello dei Ventimiglia (una rocca inespugnabile) a rappresentare la Sicilia all’ottava ...

Dopo la puntata di domenica 15 novembre, che ha visto protagonista proprio Campli all'interno della trasmissione di3 "Alle Falde del", da domani è possibile votare per eleggere il "...Ricordiamo che la nota trasmissionedel programmacondotto da Camilla Raznovich è stata a Trivento nel mese di ottobre 2020 ed è andata in onda con le riprese della troupe diretta ...Si vota dal 7 al 21 marzo; voto gratuito ma serve accesso a RaiPlay. La fase conclusiva sarà in prima serata su Rai Tre domenica 4 aprile ...Sarà Geraci Siculo, borgo incastonato nel meraviglioso Parco delle Madonie,1077 metri di altezza, dominato dal Castello dei Ventimiglia (una rocca inespugnabile) a rappresentare la Sicilia all’ottava ...