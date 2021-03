Incredibile Liverpool: cade col Fulham, 6° k.o. di fila in casa (Di domenica 7 marzo 2021) Il Liverpool sta scrivendo la storia al contrario: lo 0 - 1 ad Anfield contro il Fulham è la sesta sconfitta di fila in casa, record negativo assoluto. Il gol ha la firma dell'ex juventino Mario ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 marzo 2021) Ilsta scrivendo la storia al contrario: lo 0 - 1 ad Anfield contro ilè la sesta sconfitta diin, record negativo assoluto. Il gol ha la firma dell'ex juventino Mario ...

Vittoriog82 : RT @NonSoloJuve: Incredibile: il Liverpool ne ha persa un’altra in casa. 0-1 col Fulham. - GiuDayLorDie : Incredibile annata in #PremierLeague del #Liverpool L'anno scorso è andato tutto nel verso giusto, quest'anno l'es… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: Incredibile: il Liverpool ne ha persa un’altra in casa. 0-1 col Fulham. - Torrenapoli1 : Il Liverpool nel baratro 6^ sconfitta consecutiva ad Anfield con un solo gol segnato in 6 gare Incredibile Sono ent… - vanda235 : Il Liverpool che ha perso ancora per opera di #Lemina. Incredibile ?? -