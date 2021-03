Covid in Campania: accordo con i medici di famiglia, vaccinazione di massa in studio e a domicilio (Di lunedì 8 marzo 2021) Vaccinazioni: mentre la Campania va in zona rossa - e mentre il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che tra oggi e domani arriverà una circolare che dà il via libera... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 marzo 2021) Vaccinazioni: mentre lava in zona rossa - e mentre il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che tra oggi e domani arriverà una circolare che dà il via libera...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - SkyTG24 : Covid Campania, nel Salernitano ambulanze in coda davanti all'ospedale. Diretta - Adnkronos : ?? #Covid #Campania, 2.560 nuovi casi e 13 morti: il bollettino - marcellosantell : RT @alessandricci: Salve @HuffPostItalia. Spiegateci perché titolate che gli ospedali in Piemonte e in Campania sono 'al collasso', quando… - LAccogli : RT @alessandricci: Salve @HuffPostItalia. Spiegateci perché titolate che gli ospedali in Piemonte e in Campania sono 'al collasso', quando… -