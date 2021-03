Coronavirus, la Regione Lombardia: “Stop agli interventi programmati. Crescente pressione di ricoveri, preservare posti letto per Covid” (Di domenica 7 marzo 2021) Attraverso una nota la dg Welfare di Regione Lombardia ha raccomandato agli ospedali di riorganizzare l’attività operatoria garantendo gli interventi urgenti e quelli oncologici, rimandando gli interventi programmati per preservare posti letto e posti in rianimazione a pazienti Covid. Si tratta – precisa la nota – di un’azione preventiva volta a fronteggiare la Crescente pressione di ricoveri Covid all’interno delle strutture della Regione e per evitare situazioni emergenziali che – conclude la nota – al momento non sussistono. Attualmente negli ospedali della Regione sono ricoverati 4.934 pazienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Attraverso una nota la dg Welfare diha raccomandatoospedali di riorganizzare l’attività operatoria garantendo gliurgenti e quelli oncologici, rimandando gliperin rianimazione a pazienti. Si tratta – precisa la nota – di un’azione preventiva volta a fronteggiare ladiall’interno delle strutture dellae per evitare situazioni emergenziali che – conclude la nota – al momento non sussistono. Attualmente negli ospedali dellasono ricoverati 4.934 pazienti ...

Advertising

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - RegioneER : #Coronavirus. A febbraio nelle #scuole dell'#EmiliaRomagna 6mila positivi tra alunni, insegnanti e personale: +70%.… - RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su 12.463 tamponi, 2.597 nuovi positivi, di cui 1.180 asintomatici da screening regiona… - AskdataCovid : #Coronavirus, comunicato in data: 07 Marzo 2021 per la regione Friuli Venezia Giulia. 466 i nuovi positivi con 4.7… - andtundo : Regione #Lombardia ha raccomandato agli ospedali di riorganizzare l’attività operatoria rimandando gli interventi p… -