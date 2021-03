Calcio | Serie A | i risultati della 26 a giornata

Advertising

Gazzetta_it : Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - tuttosport : #JuveLazio, l'arbitro #Massa bersaglio dell'ironia social | FOTO ???? - SkySport : JUVENTUS-MILAN 4-0 Risultato finale ? ? #Bonansea (8’) ? #Hurtig (25’) ? #Staskova (83’) ? #Caruso (90+2’) ? SERIE… - sportface2016 : #VeronaMilan 0-2, la gioia di #Krunic: “Tante assenze, ma siamo un gruppo forte” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Calcio, serie A: Crotone-Torino 4-2, Fiorentina-Parma 3-3, Verona-Milan 0-2, -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Il Tempo

CROTONE - Il Crotone batte il Torino con il punteggio di 4 - 2. Vantaggio rossoblù con Simy su rigore, pari granata di Mandragora sul finire di primo tempo. Nella ripresa ancora Simy a bersaglio, Reca ...Gara spettacolare e primi punti per Cosmi. Per i granata è uno stop ...Così capita che Krunic abbia il suo minuto di gloria, andandosi a guadagnare una preziosissima punizione dal limite dell'area con un'azione di forza e agilità (fallo di Magnani sanzionato con il ...Situazione delicatissima anche per il Parma, che va a Firenze con l'obiettivo di non tornare a casa a mani vuote e continuare a sperare. Il Crotone cerca disperatamente punti salvezza ospitando il Tor ...