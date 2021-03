Verissimo, Tommaso Zorzi: pace fatta con Aurora Ramazzotti? (Di sabato 6 marzo 2021) Prima intervista ufficiale per Tommaso Zorzi dopo la fine del GFVIP che ha vinto con un plebiscito unanime del pubblico. L’influencer, nella sua lunga permanenza nella casa, ha saputo dimostrare chi è veramente ma soprattutto è cresciuto e maturato. A Silvia Toffanin Tommaso ha parlato della sua esperienza da gieffino, del suo rapporto con alcuni degli altri inquilini con cui si è scontrato in più occasioni ma soprattutto ha rivelato cosa è successo con Aurora Ramazzotti, sua migliore amica con cui aveva avuto una discussione prima del reality. L’influecer ha affermato che tornare alla vita reale non è facile, è passato da una quotidianità ovattata ad una sovrapposizione che non si aspettava così intensa, tuttavia è molto contento di quello che gli sta accadendo. Poi Zorzi ha ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 marzo 2021) Prima intervista ufficiale perdopo la fine del GFVIP che ha vinto con un plebiscito unanime del pubblico. L’influencer, nella sua lunga permanenza nella casa, ha saputo dimostrare chi è veramente ma soprattutto è cresciuto e maturato. A Silvia Toffaninha parlato della sua esperienza da gieffino, del suo rapporto con alcuni degli altri inquilini con cui si è scontrato in più occasioni ma soprattutto ha rivelato cosa è successo con, sua migliore amica con cui aveva avuto una discussione prima del reality. L’influecer ha affermato che tornare alla vita reale non è facile, è passato da una quotidianità ovattata ad una sovrapposizione che non si aspettava così intensa, tuttavia è molto contento di quello che gli sta accadendo. Poiha ...

