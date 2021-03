Vaccini, FT: Ue chiederà a Usa di consentire export dosi AstraZeneca (Di sabato 6 marzo 2021) 'L'Ue solleciterà gli Stati Uniti affinché consentano l'esportazione di milioni di dosi di vaccino AstraZeneca in Europa'. Lo scrive il Financial Times citando fonti europee. La mossa ha l'obiettivo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) 'L'Ue solleciterà gli Stati Uniti affinché consentano l'esportazione di milioni didi vaccinoin Europa'. Lo scrive il Financial Times citando fonti europee. La mossa ha l'obiettivo ...

Advertising

paoloigna1 : Richiesta all'amico americano, nel grande risiko della geopolitica dei #vaccini - Robertamessin14 : @Corriere Rubando vaccini agli altri paesi . le case farmaceutiche se ne andranno da quel paese e poi il signor gov… - _BobRoger15_ : L'Europa sanziona la Russia, l'Europa, forse, chiederà i vaccini alla Russia... - fabcellit : @diMartedi tranquilla, DeGregorio che al prox G20 Draghi farà di tutto per far capire la planetarietà del problema… - AhmedSebou : RT @OlderGf: Dopo la Repubblica Ceca, comprata con 5000 dosi, Israele stringerà un accordo con Austria e Danimarca per la produzione di vac… -