Udinese-Sassuolo 2-0:si sblocca Llorente, tre punti importanti per Gotti (Di sabato 6 marzo 2021) Alla Dacia Arena la squadra di Gotti batte il Sassuolo e avvicina in classifica i neroverdi. Torna al gol Llorente Udinese-Sassuolo, il secondo anticipo del sabato di Serie A, termina con la vittoria dei friulani che grazie a un ritrovato Llorente conquistano i tre punti e si portano a -4 proprio dai neroverdi. Sassuolo che paga le assenze attacco. La partita Nel primo quarto d’ora di gioco ritmi bassi per entambe le squadre che sembrano studiarsi a vicenda. Prima conclusione in porta che arriva al 16? con Kyriakopoulos che, imbeccato da Berardi, prova a deviare ma Musso para facilmente. Rsiponde Stryger Larsen al 25? con un tiro da fuori: Consigli mette in angolo. Entra in scena a metà tempo Llorente che prima sfiora il gol ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021) Alla Dacia Arena la squadra dibatte ile avvicina in classifica i neroverdi. Torna al gol, il secondo anticipo del sabato di Serie A, termina con la vittoria dei friulani che grazie a un ritrovatoconquistano i tree si portano a -4 proprio dai neroverdi.che paga le assenze attacco. La partita Nel primo quarto d’ora di gioco ritmi bassi per entambe le squadre che sembrano studiarsi a vicenda. Prima conclusione in porta che arriva al 16? con Kyriakopoulos che, imbeccato da Berardi, prova a deviare ma Musso para facilmente. Rsiponde Stryger Larsen al 25? con un tiro da fuori: Consigli mette in angolo. Entra in scena a metà tempoche prima sfiora il gol ...

Advertising

SkySport : UDINESE-SASSUOLO 2-0 Risultato finale ? ? #Llorente (42’) ? #Pereyra (90+3') ? ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Udinese 1-0 Sassuolo #SSFootball - Enriquejetc : RT @TheBeardBet: ????La Barba???? #FreePick #SerieA ????La Barba???? ???? Serie A ?? Udinese vs Sassuolo ? Over de 2.5 ??+110 ??Si me sigues - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Llorente e Pereyra a segno, l’Udinese batte il Sassuolo 2-0 - - buoncalcio : #SerieA, un punto per Spezia e Benevento. L’Udinese supera 2-0 il Sassuolo -