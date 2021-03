The Walking Dead 11: iniziate le riprese (Di sabato 6 marzo 2021) Con la sua decima stagione ora in corso, AMC ha annunciato che l’undicesima e ultima stagione della sua serie di punta The Walking Dead inizierà quest’estate. Quali sono le novità? Mentre i dettagli specifici sulla stagione finale vengono tenuti nascosti, è stato annunciato che Michael James Shaw, l’attore che ha interpretato Corvus Glaive in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, si è unito al cast per quest’ultima serie di episodi. Shaw interpreterà Mercer, un personaggio che ha debuttato nel fumetto nel numero 177 e un ex marine che ora è a capo delle forze armate del Commonwealth. Le riprese di The Walking Dead 11 Le riprese sono attualmente in corso per l’undicesima stagione di The Walking Dead e, sebbene porteranno lo spettacolo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Con la sua decima stagione ora in corso, AMC ha annunciato che l’undicesima e ultima stagione della sua serie di punta Theinizierà quest’estate. Quali sono le novità? Mentre i dettagli specifici sulla stagione finale vengono tenuti nascosti, è stato annunciato che Michael James Shaw, l’attore che ha interpretato Corvus Glaive in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, si è unito al cast per quest’ultima serie di episodi. Shaw interpreterà Mercer, un personaggio che ha debuttato nel fumetto nel numero 177 e un ex marine che ora è a capo delle forze armate del Commonwealth. Ledi The11 Lesono attualmente in corso per l’undicesima stagione di Thee, sebbene porteranno lo spettacolo ...

