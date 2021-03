Tennis, Federer scherza sui social: “Non facevo la valigia da un bel po’ di tempo” (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo oltre un anno, Roger Federer si appresta a tornare in campo. Lo svizzero, attualmente numero cinque del mondo, sarà impegnato nell’Atp 250 di Doha. Questa lunga assenza dal circuito Atp ovviamente si è ripercossa anche nella quotidianità del campione di Basilea, che ha infatti scherzato sul suo profilo Instagram. “Era da un po’ che non facevo la valigia” ha scritto l’elvetico, postando una foto in cui preparava i bagagli. Cresce l’attesa di rivedere Federer in campo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo oltre un anno, Rogersi appresta a tornare in campo. Lo svizzero, attualmente numero cinque del mondo, sarà impegnato nell’Atp 250 di Doha. Questa lunga assenza dal circuito Atp ovviamente si è ripercossa anche nella quotidianità del campione di Basilea, che ha infattito sul suo profilo Instagram. “Era da un po’ che nonla” ha scritto l’elvetico, postando una foto in cui preparava i bagagli. Cresce l’attesa di rivederein campo. SportFace.

