Teatro: Don Chisciotte si fa donna (Di sabato 6 marzo 2021) Una scena dello spettacolo “In arte son Chisciotte” Un’inaspettata e curiosa versione al femminile del capolavoro di Miguel Cervantes, in occasione della Festa della donna. S’intitola In arte son Chisciotte, è firmata da Samuele Boncompagni e diretta da Luca Roccia Baldini. In scena, in un Teatro vuoto, solo Luisa Bosi ed Elena Ferri. Le musiche dal vivo sono di Massimo Ferri. Elena Ferri e Luisa Bosi. INFO: 7 e 8 marzo, live streaming dal Teatro Verdi di Monte San Savino 18.30 e 21.30 (replica 9 marzo, ore 21.30, live streaming dal Teatro Rosini di Licignano).Prevendite: ilsonar.itofficinedellacultura.it Luisa Bosi. Leggi anche › Le fotografie di Luigi Ghirri raccontate da un critico inedito. ... Leggi su iodonna (Di sabato 6 marzo 2021) Una scena dello spettacolo “In arte son” Un’inaspettata e curiosa versione al femminile del capolavoro di Miguel Cervantes, in occasione della Festa della. S’intitola In arte son, è firmata da Samuele Boncompagni e diretta da Luca Roccia Baldini. In scena, in unvuoto, solo Luisa Bosi ed Elena Ferri. Le musiche dal vivo sono di Massimo Ferri. Elena Ferri e Luisa Bosi. INFO: 7 e 8 marzo, live streaming dalVerdi di Monte San Savino 18.30 e 21.30 (replica 9 marzo, ore 21.30, live streaming dalRosini di Licignano).Prevendite: ilsonar.itofficinedellacultura.it Luisa Bosi. Leggi anche › Le fotografie di Luigi Ghirri raccontate da un critico inedito. ...

GianniMicheli : In Arte Son Chisciott? su @ArtInMovimento - parliamo di teatro e di debutti, tutte cose 'non indispensabili'...… - GianniMicheli : -6 giorni al nuovo debutto. Ci sono ancora posti (in verità i posti sono infiniti ??). Streaming su… - zazoomblog : Il Don Chisciotte di Officine della Cultura debutta in teatro - #Chisciotte #Officine #della #Cultura - informazionecs : Il Don Chisciotte di Officine della Cultura debutta in teatro - mvedicine : il fatto che stiano rifacendo la scena del teatro mi porta a pensare che thor sia in qualche modo tornato indietro… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Don "Il Papa chiede pieni diritti per i cristiani in Iraq" Al Papa è stato fatto dono della stola di don Ragheed Ganni, sacerdote caldeo originario di ... Quella stessa chiesa, undici anni fa, fu teatro di un attentato terroristico operato da una cellula di al -...

Sanremo ieri: quell'anno in cui è stato escluso Domenico Modugno! ... l'artista che ha conquistato il Teatro Ariston nel 1958 con 'Nel Blu dipinto di Blu', una canzone ... Avrebbero buone carte per vincere Un uomo piange solo per amore di Little Tony , Canzone di Don ...

Il Don Chisciotte di Officine della Cultura debutta in teatro ArezzoNotizie Don Chisciotte al femminile in scena l'8 marzo Debutterà lunedì 8 marzo, in doppia replica alle ore 18.30 e 21.30, trasmesso live streaming dal Teatro Verdi di Monte San Savino (replica 9 marzo, ore 21.30, live streaming dal Teatro Rosini di Lucig ...

Musica: Massimo gira film opera su Mozart ai tempi lockdown Un film di 46 minuti di puro Mozart girato interamente al Teatro Massimo di Palermo da giovani cantanti che mettono insieme la trilogia Da Ponte-Mozart con i migliori personaggi tratti da "Le nozze di ...

Al Papa è stato fatto dono della stola diRagheed Ganni, sacerdote caldeo originario di ... Quella stessa chiesa, undici anni fa, fudi un attentato terroristico operato da una cellula di al -...... l'artista che ha conquistato ilAriston nel 1958 con 'Nel Blu dipinto di Blu', una canzone ... Avrebbero buone carte per vincere Un uomo piange solo per amore di Little Tony , Canzone di...Debutterà lunedì 8 marzo, in doppia replica alle ore 18.30 e 21.30, trasmesso live streaming dal Teatro Verdi di Monte San Savino (replica 9 marzo, ore 21.30, live streaming dal Teatro Rosini di Lucig ...Un film di 46 minuti di puro Mozart girato interamente al Teatro Massimo di Palermo da giovani cantanti che mettono insieme la trilogia Da Ponte-Mozart con i migliori personaggi tratti da "Le nozze di ...