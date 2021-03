Strade Bianche | Egan Bernal | “Una gara che mi dà motivazione | essere sul podio con var der Poel e Alaphilippe è fantastico”

(Di sabato 6 marzo 2021)chiude al terzo posto l’edizione 2021 dellema, senza ombra di dubbio, ha rivelato di avere una condizione davvero interessante persolamente nel mese di marzo. Il colombiano sugli sterrati toscani ha messo pressione ai rivali, ma nulla ha potuto contro Juliane, soprattutto, Mathieu van der, che ha vinto la classica senese con una vera e propria “fucilata” all’ultimo chilometro. “Non sono affatto deluso dalla, anzi – spiega a Wielerflits – Ricordiamo che non sono certo un esperto delle corse di un giorno, per cui dividere ilcon van derè davvero”. Il vincitore del Tour de France 2019 racconta ...

"Laè una delle corse che sognavo davvero di conquistare e la vittoria di oggi è incredibile'. Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo in Piazza del Campo è entusiasta Mathieu van ...il 26enne olandese, iridato di ciclocross, conquista a Siena la corsa degli sterrati, staccando nel finale gli altri fuggitivi Alaphilippe e . - -Il grande favorito Mathieu van der Poel si è aggiudicato la Strade Bianche, gara in linea di 184km con partenza e arrivo a Siena e circa 63km di carreggiate sterrate.Siena, in piazza del Campo il podio della Strade Bianche femminile. Una grande gara purtroppo senza pubblico a causa delle restrizioni da covid. Prima l'olandese, seconda l'azzurra Elisa Longo Borghin ...