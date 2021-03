Strade Bianche 2021 | Mathieu van der Poel | “Desideravo fortemente vincere questa corsa”

(Di sabato 6 marzo 2021) Era il favorito d’obbligo,van der, e l’olandese della Alpecin-Fenix ha confermato il pronostico, vincendo in maniera autorevole la quindicesima edizione dellelavorando di fino durante la gara. Non solo lo scatto nel finale, ma il fuoriclasse nordeuropeo ha lavorato di fino durante tutta la, rimanendo sempre fra i primi e attaccando nell’ultimo tratto di sterrato di Le Tolfe, portandosi dietro Julian Alaphilippe ed Egan Bernal e battendoli sull’ultima rampa. Una vittoria impressionante la sua, con cui ha dimostrato ancora una volta la sua abilità sudel genere grazie al suo trascorso nel ciclocross e soprattutto la sua immensa classe, conquistando il ventinovesimo successo della sua breve carriera.van der ...

Mathieu Van der Poel si aggiudica l'edizione numero 15 delle. Sul traguardo di Piazza del Campo è l'olandese dell'Alpecin - Fenix a trionfare, grazie a una rasoiata nel finale davanti alla quale Julian Alaphilippe stavolta deve alzare bandiera ...Lasugli sterrati di Siena va a Mathieu Van Der Poel. L'olandese della Alpecin - Fenix è arrivato solitario in Piazza del Campo dopo essere scattato a metà dell'ultima salita di Santa ...Siena, 6 marzo 2021 - Segui con noi lo spettacolo della Strade Bianche, una delle gare per professionisti più affascinante, che si corre tutta nelle campagne della provincia di Siena, percorrendo lo ...(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il ciclocrossista Mathieu Van Der Poel in 4h20'29" ha vinto la 15/a edizione della Strade Bianche di ciclismo, la classica del nord più a sud d'Europa, inserita nel calendario ...