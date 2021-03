Sci | discesa Saalbach | vince Kriechmayr Paris quarto dice addio alla Coppa

(Di sabato 6 marzo 2021)ntconferma il suo ottimo stato di forma eanche ladi, oggi disputatasi in ottime condizioni climatiche.Il campione del mondo in carica, parte con il numero 1 di pettorale e fa registrare il miglior tempo in 1’53?07, che non sarà più battuto. Al secondo posto si piazza il leader delladi specialità, Beat Feuz, staccato di soli 17 centesimi dal leader. Terzo posto per un altro austriaco, Matthias Mayer, secondo nella classifica di specialità, staccato oggi di 27 centesimi. A 42 dae a 15 dal podio c’è Dominik, a precedere la coppia Marco Odermatt e Max Franz a 79 centesimi dvetta della classifica.Sono dunque confermate le prime tre posizioni ...

L'unico rimpianto per lui rimarrà la medaglia mancata nella discesa del Mondiale per aver ceduto ... dal terribile 2020 nella quale aveva perso il padre e meditato addirittura di mollare lo sci, è la ...