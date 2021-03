Savoca Messina – Muore bimbo di 2 anni per un malore | denuncia sui soccorsi

Advertising

NuovoSud : Savoca, ha dolori intestinali: muore in ambulanza bimbo di 2 anni - MDiretta : Messina, muore durante la corsa al Policlinico bimbo di 2 anni proveniente da Savoca Un bimbo di due anni originari… - GDS_it : Malore improvviso, muore bimbo di 2 anni di Savoca: indaga la polizia -

Un bimbo di due anni, di Savoca, in provincia di Messina, è morto mentre, dopo essersi sentito male, veniva portato in ambulanza da Santa Teresa al Policlinico di Messina. Il piccolo era prima stato trasportato d'urgenza dai genitori. Sentiti questo pomeriggio i genitori per ricostruire la vicenda. "Sconvolti dal lutto, ci stringiamo alla famiglia", ha dichiarato il sindaco Massimo Stracuzzi.