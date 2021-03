Sanremo, basta melassa. Ridateci le vallette e pure Orietta Berti che canta con i Maneskin (Di sabato 6 marzo 2021) Dice Gaia Tortora (su Twitter) e noi applaudiamo: ma ancora stiamo a polemizzare su direttrice/direttore? Che palle. Appunto. Possibile che Sanremo liberi la “femminista che è in te”, manco fossimo in un’assemblea 8 marzo degli anni Settanta? Pare di sì. Le tardofemministe e il maschilista Fiorello E ciò è alquanto bizzarro perché tutta la disputa che si sviluppa sulle parole di Barbara Palombelli e su quelle di Beatrice Venezi avviene mentre i conduttori maschi se la spassano incuranti delle polemiche. Le questioni gender per loro sono superate e non impediscono a Fiorello di truccarsi la prima sera, di infilzare palloncini a forma di fallo la seconda sera e di fare la terza sera un monologo sulla lunghezza del pene dei gorilla. Un monologo peraltro brillante e spiritoso. Tutto molto maschilista e godibile. I fiori palleggiati tra maschi e femmine Le musone invece – ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) Dice Gaia Tortora (su Twitter) e noi applaudiamo: ma ancora stiamo a polemizzare su direttrice/direttore? Che palle. Appunto. Possibile cheliberi la “femminista che è in te”, manco fossimo in un’assemblea 8 marzo degli anni Settanta? Pare di sì. Le tardofemministe e il maschilista Fiorello E ciò è alquanto bizzarro perché tutta la disputa che si sviluppa sulle parole di Barbara Palombelli e su quelle di Beatrice Venezi avviene mentre i conduttori maschi se la spassano incuranti delle polemiche. Le questioni gender per loro sono superate e non impediscono a Fiorello di truccarsi la prima sera, di infilzare palloncini a forma di fallo la seconda sera e di fare la terza sera un monologo sulla lunghezza del pene dei gorilla. Un monologo peraltro brillante e spiritoso. Tutto molto maschilista e godibile. I fiori palleggiati tra maschi e femmine Le musone invece – ...

