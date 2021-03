Sampdoria-Cagliari | Semplici | “Qua con grande entusiasmo | ai ragazzi spero di aver trasmesso una cosa”

Leggi su mediagol

(Di sabato 6 marzo 2021) Parla Leonardo-Bologna,esalta Godin: “Avrà un ruolo fondamentale, da Diego mi aspetto una”A poche ore dal match che vedrà protagoniste la franchigia sarda e ladi Claudio Ranieri, Leonardoha analizzato in conferenza stampa gli aspetti tattici e tecnici che, secondo l'allenatore originario di Firenze, la faranno da padrone sul manto erboso dello stadio Luigi Ferraris. Di seguito, le sue dichiarazioni."Rugani e Simeone hanno recuperato e si sono allenati con noi, mentre Sottil ha ancora una decina di giorni di attesa prima del possibile rientro. Per i centrocampisti è chiaro che 3 partite in una settimana siano tante, stiamo valutando un po' il da farsi. Nandez ha caratteristiche che un allenatore vorrebbe sempre ...