Salute | Bastianelli Umberto I | “Terapie integrate per menopausa dopo K seno”

(Di sabato 6 marzo 2021) ROMA – “Il concetto di qualita’ della vita ancora non fa parte pienamente della medicina tradizionale. Gli anticoncezionali si possono usare in tutta una serie di trattamenti tumorali, ma spesso quando si parla di ormoni si ha un’associazione negativa con i tumori, mentre per ovaio e utero, ad esempio, la contraccezione progestinica ha invece proprio un effetto positivo”. Cosi’ Carlo Bastianelli, professore ginecologia Umberto I che nel convegno di questa mattina sulla medicina personalizzata per le donne, promosso da Gemme Dormienti onlus, ha tenuto la sua lezione sulle ‘Terapie ormonali nelle pazienti oncologiche in eta’ fertile’.