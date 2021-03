Roma-Genoa, Fonseca: “Con Ballardini rossoblù fortissimi. Assenze? El Shaarawy e Pedro pronti” (Di sabato 6 marzo 2021) La Roma scalda i motori in vista della sfida contro il Genoa.Dopo il successo maturato in casa della Fiorentina, la Roma è pronta a tornare in campo per affrontare il Genoa all'"Olimpico". Infermeria piena per i giallorossi, costretti a fare a meno di giocatori importanti tra cui Ibanez, Dzeko e Veretout. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico capitolino, Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti nella consueta conferenza stampa pre-gara."Sarà una partita difficile, il Genoa con Ballardini è una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura, hanno una prima fase di costruzione forte. Il Genoa attacca alto e non sarà la stessa partita come quella contro il Benevento. Per noi quella gara è stata importante, ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Lascalda i motori in vista della sfida contro il.Dopo il successo maturato in casa della Fiorentina, laè pronta a tornare in campo per affrontare ilall'"Olimpico". Infermeria piena per i giallorossi, costretti a fare a meno di giocatori importanti tra cui Ibanez, Dzeko e Veretout. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico capitolino, Paulo, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti nella consueta conferenza stampa pre-gara."Sarà una partita difficile, ilconè una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura, hanno una prima fase di costruzione forte. Ilattacca alto e non sarà la stessa partita come quella contro il Benevento. Per noi quella gara è stata importante, ...

Advertising

DiMarzio : #RomaGenoa, le parole di #Fonseca in conferenza - GoalItalia : Ostacolo Genoa per la Roma, Fonseca: “Giocano Pedro e Smalling e abbiamo le soluzioni per sostituire Veretout” ???? - RockSidePub : ?? ?Domani 12,30 As Roma -Genoa Prenota il tuo posto !! #ASRoma #RomaGenoa #calcio #SerieA #dpcmpub #ludopubroma ??A… - Mediagol : Roma-Genoa, Fonseca: 'Con Ballardini rossoblù fortissimi. Assenze? El Shaarawy e Pedro pronti' - AngeloGallozz20 : @radiobianconera I pronostici di Radio Bianconera per la 26ª giornata di Serie A Chi vincerà questa settimana la… -