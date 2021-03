Pescara-SPAL 0-1: biancazzurri tornano a vincere (Di sabato 6 marzo 2021) Pescara-SPAL 0-1. Allo Stadio Adriatico i biancazzurri tornano al successo, superando 1 a 0 il Pescara. A decidere il match il rigore realizzato all’8? minuto di gioco da Valoti. Cos’è successo nel primo tempo? Grassadonia propone un 3-5-2 con Bellanova al posto di Balzano sulla fascia destra, mentre in mediana figura Machin e non Maistro. A completare il centrocampo ci sono Dessena e Busellato. Davanti confermati Giannetti ed Odgaard. Stesso modulo anche per Marino, che in porta deve fare a meno dell’infortunato Berisha e schiera Thiam. A centrocampo agiscono Mora e Missiroli, mentre in attacco spazio al duo Di Francesco-Asencio. La SPAL ci prova subito con Di Francesco, ma la sua conclusione non preoccupa Fiorillo. All’8? Mora cade in area dopo un contatto con Scognamiglio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021)0-1. Allo Stadio Adriatico ial successo, superando 1 a 0 il. A decidere il match il rigore realizzato all’8? minuto di gioco da Valoti. Cos’è successo nel primo tempo? Grassadonia propone un 3-5-2 con Bellanova al posto di Balzano sulla fascia destra, mentre in mediana figura Machin e non Maistro. A completare il centrocampo ci sono Dessena e Busellato. Davanti confermati Giannetti ed Odgaard. Stesso modulo anche per Marino, che in porta deve fare a meno dell’infortunato Berisha e schiera Thiam. A centrocampo agiscono Mora e Missiroli, mentre in attacco spazio al duo Di Francesco-Asencio. Laci prova subito con Di Francesco, ma la sua conclusione non preoccupa Fiorillo. All’8? Mora cade in area dopo un contatto con Scognamiglio ...

