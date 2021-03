Ornella Vanoni | Sanremo 2021 | la raffinatezza di un’interprete senza tempo

IlContiAndrea : E poi c'è chi con la voce gioca, incanta, spiazza e sorprende. Non sbagliando. Mai Annalisa - “La musica è finita”… - rtl1025 : ?? Ospiti stasera: Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba… - RaiRadio2 : ??Ecco, la musica è finita?? 'La musica è finita' (Ornella Vanoni) Ti è piaciuta l'interpretazione di @NaliOfficial… - notan_applepie : Virginia Raffaele e Ornella Vanoni - Redsamb : Ornella Vanoni e Tozzi 15 minuti a testa io mi lancio, verso la fine la baracca la salva Dardust (COME SEMPRE) -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

A interpolare i cantanti ci sono le attrici Serena Rossi e Tecla Insolia ,con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi e Dardust per il settore musica. Per l'angolo dello sport, invece, ecco ...Gli ospiti della serata saranno le attrici Serena Rossi e Tecla Insolia, oltre a, Francesco Gabbani, Umberto Tozzi e Dardust. Ci saranno anche Federica Pellegrini e Alberto Tomba, ...I problemi tecnici lamentati da diversi artisti in gara, non sembrano preoccupare la “veterana” del festival Annalisa, che si dice ampiamente soddisfatta delle sue performance, tanto da ricevere i co ...Più di cinquant’anni di carriera e 86 primavere portate splendidamente: la signora della canzone italiana Ornella Vanoni è pronta a tornare ...