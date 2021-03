Omicidio Cerciello: carcere a vita per i due presunti assassini? (Di sabato 6 marzo 2021) La procura chiede l'ergastolo per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due presunti assassini di Mario Cerciello Rega. Mario Cerciello Rega: chiesto ergastolo per Elder e Hjorth su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 6 marzo 2021) La procura chiede l'ergastolo per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i duedi MarioRega. MarioRega: chiesto ergastolo per Elder e Hjorth su Notizie.it.

