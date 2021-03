Milan, Pioli: 'Vogliamo la Champions League. Ora stringere i denti' (Di sabato 6 marzo 2021) MilanO - Archiviato il pareggio interno contro l'Udinese, acciuffato tra l'altro in extremis grazie alla rete di Kessie su rigore, il Milan riparte dalla trasferta di Verona contro la formazione di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021)O - Archiviato il pareggio interno contro l'Udinese, acciuffato tra l'altro in extremis grazie alla rete di Kessie su rigore, ilriparte dalla trasferta di Verona contro la formazione di ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “#Rebic sta bene, può partire titolare contro l'Udinese. #Mandzukic e #Bennacer? Stanno prose… - cmdotcom : #Pioli: 'Con l'#Udinese ci è mancata qualità, sorpresi anche noi dal numero di infortuni. Gioca #Krunic, su #Leao..… - sportli26181512 : Milan, #Pioli: 'Vogliamo la Champions League. Ora stringere i denti': La #conferenzastampa del tecnico rossonero al… - VoceGiallorossa : ???@acmilan, Pioli: 'Delusi se non dovessimo arrivare in @ChampionsLeague. Con l'@Udinese_1896 non siamo stati quell… - CalcioDatato : Senza il regista algerino il Milan è stato costretto ad accelerare l'inserimento di Tonali ma sarebbe da pazzi aspe… -