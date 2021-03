La rappresentante di lista e Valentino | cronaca di un amore

Leggi su vanityfair

(Di sabato 6 marzo 2021) È certamente uno dei progetti d’immagine più interessanti e memorabili di questo Sanremo 2021 che sta volgendo al termine. La rappresentante di lista, serata dopo serata, ci ha conquistati con un brano che ti entra di ascolto in ascolto sempre più in testa per non uscirne più, Amare, ma anche con una presenza scenica potente e precisa, teatrale ma senza sbavature, coinvolgente, quasi violenta, ma elegantissima e sofisticata.La quarta serataLa quarta serataLa quarta serataLa quarta serataLa terza serataLa terza serataLa terza serataLa terza serataLa terza serataLa terza serataLa prima serataValentinoLa prima serataLa prima serataLa prima serataLa prima serataLa prima serata A contribuire in modo più che significativo, azzardiamo fondamentale, alla nitida intensità delle loro performance, è anche un guardaroba firmato Valentino che colpisce il cuore ancora prima degli occhi, parte integrante e insostituibile dei momenti che li hanno visti protagonisti sul palco dell’Ariston.Outfit di coppia romantici e sfacciati, energici e scenografici, in nuances vive e vibranti – dal fucsia iniziale, al corallo, fino al rosso very Valentino di venerdì – capaci con la loro fluidità di enfatizzare come un megafono ogni sfumatura dell’interpretazione di Veronica, che riformulano alle radici il concetto di genderless, all’insegna di una libertà totale – quella sì davvero fluida nell’inondare i generi di sé – che è allo stesso tempo stimolo iniziale e fine ultimo del loro exploit sanremese.