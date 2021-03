Juve Stabia domani di scena a Palermo, Padalino punta su venti calciatori (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – In vista del match Palermo–Juve Stabia, che si giocherà domani allo stadio Renzo Barbera di Palermo, alle ore 15, valevole per la 29a giornata del campionato di Lega Pro, la seduta di rifinitura di questa mattina si è svolta al Despar Stadium di proprietà della S.S.D. Camaro 1969 nel rione Camaro a Messina. Questa la lista dei 20 calciatori a disposizione di mister Pasquale Padalino, che hanno preso parte alla trasferta. Portieri: Gianfagna, Lazzari, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu. Attaccanti: Borrelli, Fantacci, Marotta, Ripa. Indisponibili: Cernigoi, Farroni, Fioravanti, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – In vista del match, che si giocheràallo stadio Renzo Barbera di, alle ore 15, valevole per la 29a giornata del campionato di Lega Pro, la seduta di rifinitura di questa mattina si è svolta al Despar Stadium di proprietà della S.S.D. Camaro 1969 nel rione Camaro a Messina. Questa la lista dei 20a disposizione di mister Pasquale, che hanno preso parte alla trasferta. Portieri: Gianfagna, Lazzari, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu. Attaccanti: Borrelli, Fantacci, Marotta, Ripa. Indisponibili: Cernigoi, Farroni, Fioravanti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia Palermo, Filippi: 'Noi a Catania abbiamo avuto più voglia di vincere degli etnei' Il tecnico del Palermo , Giacomo Filippi , ha presentato la sfida di domani contro la Juve Stabia in conferenza stampa partendo dal derby di mercoledì scorso contro il Catania e del match winner: 'Santana credo non è solo il personaggio del giorno ma del Palermo per la storia che ha ...

Palermo, i convocati di Filippi per la Juve Stabia Il Palermo ha annunciato la lista dei calciatori convocati dall'allenatore Giacomo Filippi per la gara di Serie C contro la Juve Stabia. Rientra Almici dalla squalifica e torna a disposizione anche Lancini dopo gli problemi fisici. Ecco l'elenco nel dettaglio: 1 PELAGOTTI 4 ACCARDI 5 PALAZZI 6 CRIVELLO 7 FLORIANO 8 MARTIN ...

Palermo in cerca di conferme: Filippi pensa al 3-4-3 per battere la Juve Stabia PalermoToday Verso Palermo - Juve Stabia. Il neo tecnico Filippi: «Contro le Vespe faremo la nostra partita» Rosanero sulle ali dell’entusiasmo. «La vittoria nel derby ci ha dato la spinta giusta: c’è voglia di vincere.» ...

Taranto, pomeriggio da sogno: 0-3 a Sorrento e vetta (almeno) per una notte Un Taranto straripante si impone con un netto 0-3 in quel di Sorrento, garantendosi per una notte la vetta della classifica. Si è trattato del successo delle prime volte: apre Santarpia, ...

