Il Recovery affidato agli americani di McKinsey | Meloni | «Incredibile» E Pd e Leu cadono dal pero

(Di sabato 6 marzo 2021) Non solo la ferma opposizione di FdI, che ha già annunciato un’interrogazione. La scelta del ministero dell’Economia di affidarsi alla società di consulenza americanaper la stesura delPlan sta creando un terremoto anche nelle forze che compongono la stessa maggioranza, che si accodano alle proteste del partito di opposizione. «È possibile che con tutti i ministri, viceministri, sottosegretari, capi dipartimento, capi uffici legislativi, task force, dirigenti, tecnici e funzionari dello Stato che abbiamo, il governo Draghi debba affidare la stesura delPlan ad una società privata di consulenza?», ha chiesto Giorgia, rilanciano una grafica di FdI, che bolla la vicenda come «». Il contratto tra Mef e«firmato nei giorni scorsi» Sul ...

Fa discutere l'indiscrezione secondo cui il Mef avrebbealla società americana McKinsey la consulenza per mettere a punto ilPlan per l'utilizzo dei fondi europei. 'Se le notizie uscite oggi fossero vere, sarebbe abbastanza grave', ......dal Governo Conte potrebbe infatti dover essere cancellato per l'arrivo degli aiuti del... Il Parlamento è dunque pronto molto presto a scegliere la strategia da adottare e Draghi ha...«È possibile che con tutti i ministri, viceministri, sottosegretari, capi dipartimento, capi uffici legislativi, task force, dirigenti, tecnici e funzionari dello Stato che abbiamo, il governo Draghi ...Stamani è arrivata una notizia molto importante e – credo – anche molto negativa. Il Recovery Plan verrà gestito da una società multinazionale americana, la McKinsey, che ha un importante comando sull ...