Focolaio Covid all' ospedale Sant' Orsola di Bologna | sospesi i trapianti si fegato e rene Covid

(Di sabato 6 marzo 2021) L'attività di trapianto di, all'di, si ferma in via del tutto eccezionale: fa sapere il Policlinico che "A seguito dello screening sui pazienti ricoverati ...

Advertising

LaStampa : Focolaio Covid alle Molinette, 6 contagiati nel reparto di oncologia - Agenzia_Ansa : Un focolaio di Covid si è sviluppato fra i membri del corpo di ballo della Scala, a Milano con 35 danzatori e tre m… - fattoquotidiano : Covid, focolaio di sei positivi in un reparto dell’Istituto nazionale tumori di Milano - BreakingItalyNe : Covid: Focolaio nel reparto di Chirurgia trapianti all'ospedale Sant'Orsola di Bologna: 4 positivi - EsercitoCrucian : RT @loscornetteros: Erano stati sottoposti a tampone pre-ricovero e ad altri tamponi durante la degenza, sempre risultati negativi. #Bolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

il Resto del Carlino

Tutti e quattro i pazienti sono stati trasferiti in un reparto; erano stati sottoposti a tampone pre - ricovero e ad altri tamponi durante la degenza, risultati però sempre negativi. Nel ...Cerca riscatto, invece, la Lazio, reduce dal ko di Bologna e dalla mancata disputa della sfida casalinga contro il Torino causanella formazione granata. Inzaghi è al momento settimo e ...A scuola il 26,4% dei cluster attivi a fine febbraio. Un quarto degli infetti ha meno di 19 anni / udine Non è bastata la rimodulazione dei trasporti. Né l’innegabile impegno di dirigenti scolastici, ...Il Torino di Davide Nicola si prepara a fare il suo ritorno sul terreno da gioco in vista del prossimo impegno di campionato contro il Crotone. La squadra granata torna in campo per la prima volta dal ...