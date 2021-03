Draghi e il blocco del bollo auto | ecco cosa potrebbe accadere

(Di sabato 6 marzo 2021) Per ora si parla di indiscrezioni, ma con il decreto Sostegno,proporre l’eliminazione del? Tra le proposte del nuovo esecutivoesserci la cancellazione delo almeno così si vocifera. La notizia ha già fatto il giro del web, ma per la conferma bisognerà attendere il decreto Sostegno, una sorta di Ristori 2.0. Il Governoha così stabilito una doppia manovra d’attacco, da un lato lo stop generalizzato delle tasse, almeno fino al 30 Aprile, per tutti i contribuenti che hanno risentito di grosse perdite a causa Covid. D’altra parte, l’esecutivo prevede lo stralcio delle cartelle dell’Agenzia delle ...

Advertising

riotta : La Francia si schiera con #Italia #Draghi sul blocco dei vaccini da esportare. L'Australia ricorre a Bruxelles ma s… - CarloCalenda : Decisione tosta e giusta di Draghi su blocco all’esportazione di vaccini. - M5S_Europa : Forse #Salvini non ricorda che il suo amico #Orban bloccò il negoziato sul #RecoveryFund. La priorità del governo… - FlavioBrugnoli : @robdellaseta @riotta In ogni caso sul blocco all’export dei #vaccini #Draghi applica una possibilità introdotta a… - annamaria_ff : RT @brunasaracco: Ma a #BorisJohnson che ha messo il blocco delle esportazioni nel contratto e critica #draghi perché blocca le esportazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi blocco

E' la somma che il governoha stanziato per il prossimo decreto Sostegno. CRISI E POVERTA' ... stagionali, autonomi e intermittenti, proroga della cassa integrazione Covid e deldei ...... oggi e fino al 6 aprile , del nuovo Dpcm anti - Covid, il primo del governo. Da lunedì ... AstraZeneca: apertura per gli over 65 Mentre restano le polemiche per ilall'esportazione dei ...La draga Isis Geminiana fu acquistata nel 2005 dal Comune di Roma per liberare il Canale dei Pescatori dalla sabbia, ma è rimasta inutilizza per anni ...I lavoratori si stanno preparando a dire addio a Quota 100 e si domandano quale possa essere il futuro della loro pensione.