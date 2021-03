Docente di sostegno dovrà restituire 100mila euro, aveva dichiarato titoli falsi. Sentenza (Di sabato 6 marzo 2021) La Procura regionale presso la Sezione della Corte dei Conti conveniva in giudizio una Docente di sostegno di alunni con deficit psico-fisici, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 100 mila circa "in favore del Ministero quale retribuzione percepita indebitamente" per cinque anni circa di supplenza "per mancanza del titolo di specializzazione prescritto, in quanto falsamente attestato, con conseguente ingiustificata percezione della stessa retribuzione". Si commenta ora il provvedimento della Corte dei Conti siciliana, Sentenza 211 del 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) La Procura regionale presso la Sezione della Corte dei Conti conveniva in giudizio unadidi alunni con deficit psico-fisici, chiedendone la condanna al pagamento della somma di100 mila circa "in favore del Ministero quale retribuzione percepita indebitamente" per cinque anni circa di supplenza "per mancanza del titolo di specializzazione prescritto, in quanto falsamente attestato, con conseguente ingiustificata percezione della stessa retribuzione". Si commenta ora il provvedimento della Corte dei Conti siciliana,211 del 2021. L'articolo .

