Divieto di circolazione tra le 18 e le 20 per i giovani: zona rossa "rafforzata" a Castellammare

Campania zona rossa, 6 marzo 2021 – Da oggi Divieto di circolazione tra le 18 e le 20 ai giovani tra i 14 e i 24 anni. E' la misura adottata dal sindaco di Castellammare di Stabia, in vigore da oggi fino a domenica 14 marzo per arginare l'emergenza Coronavirus.

Covid Campania Da lunedì 8 marzo passa in zona rossa tutta la Campania, unendosi a Basilicata e Molise. La decisione per la Campania era data come certa già da diversi giorni, visti i numeri del contagio e dell'occupazione delle terapie intensive. Già in alcune zone della Provincia di Napoli e di Salerno si iniziano a vedere file di ambulanze in attesa davanti agli ospedali.

