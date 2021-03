Covid, oltre 116 milioni contagi nel mondo: più di 440mila in 24 ore (Di sabato 6 marzo 2021) Sono ormai più di 116 milioni le persone contagiate dal Covid-19 nel mondo, con 443.339 nuovi casi e 10.638 decessi nelle ultime 24 ore. E’ questo il quadro globale della John Hopkins University, che registra un totale di 116.090.236 contagi, 2.580.580 morti e 65,6 milioni di persone guarite. Gli Stati Uniti sono sempre il paese più colpito con 28,8 milioni di casi e 522.876 morti. Segue l’India con 11,1 milioni di contagi e 157.656 morti, mentre il Brasile è terzo per contagi (10,8 milioni), ma secondo per numero di morti (262.770). Il Messico è terzo per numero di morti (189.578), ma 13esimo per numero di contagi (2,1 milioni). L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Sono ormai più di 116le personeate dal-19 nel, con 443.339 nuovi casi e 10.638 decessi nelle ultime 24 ore. E’ questo il quadro globale della John Hopkins University, che registra un totale di 116.090.236, 2.580.580 morti e 65,6di persone guarite. Gli Stati Uniti sono sempre il paese più colpito con 28,8di casi e 522.876 morti. Segue l’India con 11,1die 157.656 morti, mentre il Brasile è terzo per(10,8), ma secondo per numero di morti (262.770). Il Messico è terzo per numero di morti (189.578), ma 13esimo per numero di(2,1). L'articolo proviene da Sbircia la ...

