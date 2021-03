Clamoroso scippo a Insinna Non solo Domenica In | la Venier sorprende tutti | dove la vedremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) Una puntata tutta speciale quella diIn in onda domani, 7 marzo. Marainfatti sarà in diretta da Sanremo con lo speciale dedicato interamente alla kermesse musicale condotta da Amadeus e il suo braccio destro Fiorello. Per la conduttrice di Rai 1 quella di quest'anno sarà la sua 12esima edizione dal Teatro Ariston e andrà in onda dalle 15.30 alle 20. Anche l'orario è insolito, visto che la conduttrice si presenterà ai telespettatori in ritardo rispetto al suo solito orario della, ossia le 14. Il motivo è tutto da individuare nella Messa di Papa Francesco trasmessa in occasione del suo viaggio in Iraq. Altrettanto nuovo il prolungamento diIn fino alle ore 20, quando dovrebbe andare invece in onda Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera e L'Eredità con Flavio ...