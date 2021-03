Chiara Mezzalama, nominata al Premio Strega 2021: «La lettura mi ha salvata» (Di sabato 6 marzo 2021) Se Chiara Mezzalama ha scelto di diventare una scrittrice lo deve a Simone de Beauvoir, ad André Gide e a tutti gli autori che sono riusciti a riconnetterla con il mondo negli anni in cui ha smesso di vivere in ambasciata, protetta da mura bianche e circondata da giardini apparentemente sconfinati. Per via del lavoro di diplomatico di suo padre Mezzalama ha, infatti, passato gli anni cruciali dell’adolescenza tra il Marocco e l’Iran prima di fare ritorno nella città che le ha dato i natali: Roma. «Quando siamo tornati dall’Iran mi sentivo spaesata: fino a quel momento io e mio fratello eravamo chiusi in ambasciata e riconnetterci con il mondo non è stato facile. Non trovavo i codici giusti, mi sentivo da un’altra parte, avevo poche amiche, ma a salvarmi è stata la letteratura» racconta Chiara al telefono proprio da Roma, dove si gode il sole nei pressi di Piramide prima di ritornare a Parigi, città nella quale vive da sei anni. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Se Chiara Mezzalama ha scelto di diventare una scrittrice lo deve a Simone de Beauvoir, ad André Gide e a tutti gli autori che sono riusciti a riconnetterla con il mondo negli anni in cui ha smesso di vivere in ambasciata, protetta da mura bianche e circondata da giardini apparentemente sconfinati. Per via del lavoro di diplomatico di suo padre Mezzalama ha, infatti, passato gli anni cruciali dell’adolescenza tra il Marocco e l’Iran prima di fare ritorno nella città che le ha dato i natali: Roma. «Quando siamo tornati dall’Iran mi sentivo spaesata: fino a quel momento io e mio fratello eravamo chiusi in ambasciata e riconnetterci con il mondo non è stato facile. Non trovavo i codici giusti, mi sentivo da un’altra parte, avevo poche amiche, ma a salvarmi è stata la letteratura» racconta Chiara al telefono proprio da Roma, dove si gode il sole nei pressi di Piramide prima di ritornare a Parigi, città nella quale vive da sei anni.

