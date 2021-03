Campania: sindaco - rianimatore, assistenza non più garantita + (Di sabato 6 marzo 2021) "Al momento, l'assistenza sanitaria non è più garantita". Lo scrive il sindaco di Calvi Risorta (Caserta) Giovanni Lombardi, medico - rianimatore dell'ospedale Cotugno di Napoli, in un post pubblicato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 marzo 2021) "Al momento, l'sanitaria non è più". Lo scrive ildi Calvi Risorta (Caserta) Giovanni Lombardi, medico -dell'ospedale Cotugno di Napoli, in un post pubblicato ...

Advertising

TgLa7 : #Campania: sindaco-rianimatore, assistenza non più garantita #Lombardi, medico del Cotugno, 'centrale operativa non trova posti' - SkyTG24 : Covid Campania, sindaco medico: 'Assistenza sanitaria non più garantita' - Napolitanteam : Covid, sindaco casertano e rianimatore al Cotugno lancia l'allarme: 'In Campania non ci sono più posti in terapia i… - Fiorelibero411 : RT @valy_s: #Covid19 #Campania Che voi sappiate.. esiste ancora la magistratura in Italia o abbiamo abolito diritti, leggi e Costituzione?… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Il sindaco Lombardi: 'Al momento, l'assistenza sanitaria non è più garantita in Campania' -