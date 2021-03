Articoli per casa e scarpe contraffatte, ingente sequestro a Napoli (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, tra i quartieri Gianturco, San Lorenzo e Pendino, ha sequestrato oltre 139.000 Articoli per la casa privi delle necessarie certificazioni di sicurezza e scarpe contraffatte. In particolare, nel corso di un primo intervento, il Gruppo Pronto Impiego ha sequestrato, presso un punto vendita di prodotti per la cura della persona e della casa, oltre 138.200 Articoli con il marchio “Moca” contraffatto. Denunciato un 58enne di origine cinese per frode in commercio, oltre che segnalato alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo. La certificazione “Moca”, acronimo di “Materiali e Oggetti a Contatto con gli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, nel corso di due distinti interventi, tra i quartieri Gianturco, San Lorenzo e Pendino, ha sequestrato oltre 139.000per laprivi delle necessarie certificazioni di sicurezza e. In particolare, nel corso di un primo intervento, il Gruppo Pronto Impiego ha sequestrato, presso un punto vendita di prodotti per la cura della persona e della, oltre 138.200con il marchio “Moca” contraffatto. Denunciato un 58enne di origine cinese per frode in commercio, oltre che segnalato alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo. La certificazione “Moca”, acronimo di “Materiali e Oggetti a Contatto con gli ...

