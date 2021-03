America’s Cup, Francesco Bruni: “Con i foil piccoli New Zealand ogni tanto ha problemi di controllo” (Di sabato 6 marzo 2021) L’America’s Cup di vela scatterà ufficialmente mercoledì 10 marzo. Ad Auckland (Nuova Zelanda) Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand si affronteranno in una lunga serie al meglio delle tredici regate: chi si aggiudicherà per primo sette vittorie alzerà al cielo la Vecchia Brocca. Ieri Murray Jones, figura leggendaria della Coppa America, ha dichiarato al sito ufficiale della manifestazione che non solo i Defender conserveranno il titolo, ma si imporranno anche con facilità nei confronti del Team Prada Pirelli: “Penso che Team New Zealand vincerà facilmente, saranno significativamente più veloci. Hanno un enorme vantaggio: non hanno perso un giorno da quando hanno lasciato le Bermuda, mentre gli altri hanno dovuto ricostruire o ricominciare da capo. Spero che non sia un completo cappotto“. Seppure indirettamente, è arrivata una ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) L’Cup di vela scatterà ufficialmente mercoledì 10 marzo. Ad Auckland (Nuova Zelanda) Luna Rossa ed Emirates Team Newsi affronteranno in una lunga serie al meglio delle tredici regate: chi si aggiudicherà per primo sette vittorie alzerà al cielo la Vecchia Brocca. Ieri Murray Jones, figura leggendaria della Coppa America, ha dichiarato al sito ufficiale della manifestazione che non solo i Defender conserveranno il titolo, ma si imporranno anche con facilità nei confronti del Team Prada Pirelli: “Penso che Team Newvincerà facilmente, saranno significativamente più veloci. Hanno un enorme vantaggio: non hanno perso un giorno da quando hanno lasciato le Bermuda, mentre gli altri hanno dovuto ricostruire o ricominciare da capo. Spero che non sia un completo cappotto“. Seppure indirettamente, è arrivata una ...

