Alfonso Signorini regala uno scoop e svela il "suo" vincitore al GF Vip (e non è Tommaso Zorzi) – VIDEO (Di sabato 6 marzo 2021) Ieri sera a sorpresa, Alfonso Signorini, padrone di casa dell'ultima edizione del GF Vip, ha regalato ai suoi follower una diretta Instagram a sorpresa con Matilde Brandi e Cecilia Capriotti, rilasciando alcune dichiarazioni. In particolare il direttore del settimanale Chi ha svelato chi avrebbe voluto vedere come vincitore al posto di Tommaso Zorzi.

maccario_marta : RT @fsassanelli11: Le più grandi ossessioni di Alfonso Signorini e dei ???? ?68%? #gregorelli #tzvip - meandstyles : RT @doubleG____: Alfonso Signorini aveva umiliato Giulia De Lellis in diretta nazionale per una frase uscita male sugli omosessuali, invece… - Novella_2000 : Alfonso Signorini rivela chi voleva come vincitore del GF Vip 5 (ed è un nome che non ci aspettavamo) - MargaAdrianaMa1 : @infotommizorzi Ma stai zitto Alfonso Signorini ai rovinato tutto al Grande Fratello ???? - mavdworld : RT @fsassanelli11: Le più grandi ossessioni di Alfonso Signorini e dei ???? ?68%? #gregorelli #tzvip -